    Путин и Жапаров в Бишкеке подписали совместное заявление об укреплении союзничества

    В регионе
    • 26 ноября, 2025
    • 13:28
    Путин и Жапаров в Бишкеке подписали совместное заявление об укреплении союзничества

    По итогам переговоров президентов России и Кыргызстана Владимира Путина и Садыра Жапарова в Бишкеке подписано совместное заявление об укреплении союзничества.

    Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

    Кроме того, в присутствии двух президентов состоялся обмен семью документами, подписанными в рамках визита Путина в Кыргызстан.

    Жапаров заявил о том, что Кыргызстан неизменно привержен укреплению союзнических отношений и исторического партнерства с Россией.

    "Хочу подчеркнуть, что это партнерство отвечает долгосрочным национальным интересам", - сказал он.

    Путин отметил, что РФ является ведущим торгово-экономическим партнером Кыргызстана, в прошлом году двусторонний товарооборот увеличился на 13,6% - до рекордных $4,1 млрд.

    Лента новостей