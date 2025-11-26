Путин и Жапаров в Бишкеке подписали совместное заявление об укреплении союзничества

По итогам переговоров президентов России и Кыргызстана Владимира Путина и Садыра Жапарова в Бишкеке подписано совместное заявление об укреплении союзничества.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Кроме того, в присутствии двух президентов состоялся обмен семью документами, подписанными в рамках визита Путина в Кыргызстан.

Жапаров заявил о том, что Кыргызстан неизменно привержен укреплению союзнических отношений и исторического партнерства с Россией.

"Хочу подчеркнуть, что это партнерство отвечает долгосрочным национальным интересам", - сказал он.

Путин отметил, что РФ является ведущим торгово-экономическим партнером Кыргызстана, в прошлом году двусторонний товарооборот увеличился на 13,6% - до рекордных $4,1 млрд.