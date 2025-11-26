Путин и Жапаров в Бишкеке подписали совместное заявление об укреплении союзничества
В регионе
- 26 ноября, 2025
- 13:28
По итогам переговоров президентов России и Кыргызстана Владимира Путина и Садыра Жапарова в Бишкеке подписано совместное заявление об укреплении союзничества.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.
Кроме того, в присутствии двух президентов состоялся обмен семью документами, подписанными в рамках визита Путина в Кыргызстан.
Жапаров заявил о том, что Кыргызстан неизменно привержен укреплению союзнических отношений и исторического партнерства с Россией.
"Хочу подчеркнуть, что это партнерство отвечает долгосрочным национальным интересам", - сказал он.
Путин отметил, что РФ является ведущим торгово-экономическим партнером Кыргызстана, в прошлом году двусторонний товарооборот увеличился на 13,6% - до рекордных $4,1 млрд.
Последние новости
14:35
Узбекистан по Зангезурскому коридору будет перевозить стратегически важные грузы - ЭКСКЛЮЗИВИнфраструктура
14:32
Строительство ж/д Решт-Астара в Иране начнется после праздника Новруз - ЭКСКЛЮЗИВИнфраструктура
14:32
Иран готовится к железнодорожным грузоперевозкам через Нахчыван в Армению - ЭКСКЛЮЗИВИнфраструктура
14:27
Фото
Азербайджан и РФ подписали соглашение о двустороннем электронном обмене ж/д даннымиИнфраструктура
14:16
Из-за сильного пожара в жилом комплексе в Гонконге погибли четыре человекаДругие страны
14:11
84-е заседание Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ пройдет в АшхабадеИнфраструктура
14:07
Фото
Азербайджан, Иран и Россия подписали Меморандум о взаимопониманииИнфраструктура
14:03
Жапаров: Российско-кыргызский фонд финансирует 14 проектов на сумму более $175 млнВ регионе
14:02