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Путин и Трамп договорились о продолжении контактов

​Путин и Трамп договорились о продолжении контактов

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора, который состоялся по инициативе американской стороны, договорились о продолжении контактов, в том числе при личных встречах.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер выразил надежду, что инициатива Трампа по оказанию помощи России в борьбе с лесными пожарами в Сибири окажет положительное влияние на дальнейшие контакты сторон.

«Президент России оценил этот шаг со стороны президента США как залог того, что в будущем удастся восстановить полноформатные отношения между двумя странами», — отметили в администрации президента России.

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