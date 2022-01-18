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Путин и Раиси 19 января проведут переговоры в Москве

Путин и Раиси 19 января проведут переговоры в Москве Президент России Владимир Путин в среду проведет в Москве переговоры со своим коллегой из Ирана Ибрахимом Раиси.
В регионе
18 января 2022 г. 13:38
Путин и Раиси 19 января проведут переговоры в Москве

Президент России Владимир Путин в среду проведет в Москве переговоры со своим коллегой из Ирана Ибрахимом Раиси.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"19 января в Москве состоятся переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Ибрахимом Раиси", - говорится в сообщении.

"Планируется обсудить весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической сфере, а также актуальные международные и региональные темы", - добавили в пресс-службе Кремля.

Лидеры обсудят проблематику выполнения иранской ядерной сделки, сообщили в Кремле.

"Имеется в виду уделить внимание проблематике выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе", - говорится в сообщении.

Как указывал ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в ходе встречи президенты России и Ирана проведут "инвентаризацию" двусторонней повестки дня. По словам главы МИД РФ, перед странами стоят и вопросы, связанные с международной политикой: это и Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, и ситуация в Персидском заливе в целом, и совместная работа в ООН и в других международных организациях.

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Версия на английском языке Putin, Raisi to meet tomorrow 
Версия на азербайджанском языке Vladimir Putinlə İbrahim Rəisinin görüşünün tarixi açıqlanıb

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