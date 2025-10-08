Путин и Рахмон провели неформальную встречу в Душанбе
В регионе
08 октября, 2025
21:04
Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон провели в Ботаническом саду "Ирам" ("Райский сад") в Душанбе неформальную встречу.
Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, за ней последует неформальный обед.
Рахмон лично встретил Путина у трапа самолета. Российский лидер уже возложил цветы к монументу основателю государства таджиков Исмаилу Сомони.
Президент России, находящийся в Таджикистане с государственным визитом, подарил Рахмону монографию под названием "Таджики".
