    Путин и Рахмон провели неформальную встречу в Душанбе

    В регионе
    • 08 октября, 2025
    • 21:04
    Путин и Рахмон провели неформальную встречу в Душанбе

    Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон провели в Ботаническом саду "Ирам" ("Райский сад") в Душанбе неформальную встречу.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, за ней последует неформальный обед.

    Рахмон лично встретил Путина у трапа самолета. Российский лидер уже возложил цветы к монументу основателю государства таджиков Исмаилу Сомони.

    Президент России, находящийся в Таджикистане с государственным визитом, подарил Рахмону монографию под названием "Таджики".

    Лента новостей