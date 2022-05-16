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Путин и Пашинян обсудили Карабах

Путин и Пашинян обсудили Карабах Президент России Владимир Путин предложил премьер-министру Армении Николу Пашиняну обсудить региональные вопросы, в том числе Карабах.
В регионе
16 мая 2022 г. 22:39
Путин и Пашинян обсудили Карабах
Никол Пашинян и Владимир Путин

Президент России Владимир Путин предложил премьер-министру Армении Николу Пашиняну обсудить региональные вопросы, в том числе и Карабах.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, Пашинян находится с визитом в столице России Москве, где прошел саммит стран ОДКБ.

"Мы с вами регулярно в контакте находимся по всем вопросам двусторонней повестки, региональным проблемам. Тем не менее вопросов всегда много", - сказал Путин.

"Продолжаем работать активно совместно в деле урегулирования карабахской проблемы. В трехстороннем формате вместе с нашими партнерами из Азербайджана. Вопросов очень много. Я рад возможности встретиться с вами вдвоем и поговорить по всем комплексам", - добавил Путин.

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Версия на азербайджанском языке Putin Paşinyanla Qarabağı müzakirə edib

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