Путин и Пашинян обсудили Карабах

Президент России Владимир Путин предложил премьер-министру Армении Николу Пашиняну обсудить региональные вопросы, в том числе Карабах.

Президент России Владимир Путин предложил премьер-министру Армении Николу Пашиняну обсудить региональные вопросы, в том числе и Карабах.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, Пашинян находится с визитом в столице России Москве, где прошел саммит стран ОДКБ.

"Мы с вами регулярно в контакте находимся по всем вопросам двусторонней повестки, региональным проблемам. Тем не менее вопросов всегда много", - сказал Путин.

"Продолжаем работать активно совместно в деле урегулирования карабахской проблемы. В трехстороннем формате вместе с нашими партнерами из Азербайджана. Вопросов очень много. Я рад возможности встретиться с вами вдвоем и поговорить по всем комплексам", - добавил Путин.