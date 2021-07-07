Путин и Пашинян начали переговоры в Москве

В Москве началась встреча президента РФ Владимира Путина и и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

В Москве началась встреча президента РФ Владимира Путина и и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Об этом сообщает российское бюро Report.

В начале переговоров Путин поздравил Пашиняна с результатами выборов: «Это важно для всех, сложные вопросы можно решать только при доверии народа, а оно у вас есть».

Также президент России выразил надежду, что на сегодняшней встречи лидерам государств удастся обсудить все вопросы, касающиеся ситуации в Нагорном Карабахе и двусторонних отношений с Арменией.