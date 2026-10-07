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    PostEurop пересмотрит подходы к проектам с финансированием Евросоюза

    Бизнес
    • 07 октября, 2026
    • 10:25
    PostEurop пересмотрит подходы к проектам с финансированием Евросоюза

    Ассоциация европейских государственных почтовых операторов (PostEurop) перейдет на оценку эффективности по конкретным результатам и пересмотрит формат проектов с финансированием ЕС.

    Как передает Report, об этом сообщила председатель PostEurop Елена Фернандес-Родригес в ходе Генеральной ассамблеи и делового форума PostEurop 2026, проходящего в Баку.

    "PostEurop планирует утвердить обновленную модель управления, переориентироваться на измеримые результаты в системе оценки эффективности и переосмыслить подходы к проектам, реализуемым при финансовой поддержке Европейского союза", - заявила она.

    Как отметила Е.Фернандес-Родригес, в числе ближайших приоритетов организации - закрепление выстроенной управленческой системы и более точная синхронизация организационной структуры со стратегическими целями.

    По ее словам, ассоциация готовит реформу системы ключевых показателей эффективности (KPI).

    "Прежде мы использовали KPI, построенные на оценке уровня активности, однако теперь намерены сосредоточиться на показателях, отражающих достигнутые результаты. Я убеждена, что этот этап окажется для нас продуктивным", - подчеркнула глава ассоциации.

    Председатель PostEurop также указала на необходимость обновления формата участия организации в грантовых и инвестиционных программах ЕС.

    "Мы намерены переосмыслить будущую роль проектов, финансируемых Европейским союзом. На протяжении 20 лет мы участвуем в подобных инициативах и пришли к пониманию, что сегодня нам необходимо более детальное представление о механизмах функционирования этой системы и конкурентной обстановке в области проектов с финансированием ЕС, чтобы работать результативнее и обеспечивать реальную ценность для наших членов", - подчеркнула Е.Фернандес-Родригес.

    Елена Фернандес-Родригес Европейский союз (ЕС) Ассоциация европейских государственных почтовых операторов (PostEurop)
    "PostEurop" Aİ-nin maliyyələşdirdiyi layihələrə yanaşmaları yenidən nəzərdən keçirəcək
    PostEurop to review approaches to EU-funded projects
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