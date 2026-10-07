В Турции за коррупцию задержаны 17 сотрудников муниципалитета
В регионе
- 07 октября, 2026
- 10:24
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В Турции в рамках расследования обвинений в мошенничестве при проведении тендеров и в коррупции со стороны подрядчиков в муниципалитете Эсеньюрт в администрации Стамбула задержаны 17 подозреваемых.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, в целом отношении 19 подозреваемых, которые были идентифицированы как участники вышеупомянутых преступных деяний, избрана мера пресечения в виде ареста, ведется операция по задержанию еще двоих.
Сообщается, что расследование дел в отношении подозреваемых сотрудников муниципалитета продолжается.
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