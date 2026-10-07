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    В Турции за коррупцию задержаны 17 сотрудников муниципалитета

    В регионе
    • 07 октября, 2026
    • 10:24
    В Турции за коррупцию задержаны 17 сотрудников муниципалитета

    В Турции в рамках расследования обвинений в мошенничестве при проведении тендеров и в коррупции со стороны подрядчиков в муниципалитете Эсеньюрт в администрации Стамбула задержаны 17 подозреваемых.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, в целом отношении 19 подозреваемых, которые были идентифицированы как участники вышеупомянутых преступных деяний, избрана мера пресечения в виде ареста, ведется операция по задержанию еще двоих.

    Сообщается, что расследование дел в отношении подозреваемых сотрудников муниципалитета продолжается.

    Türkiyədə 17 bələdiyyə işçisi rüşvət ittihamı ilə saxlanılıb
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