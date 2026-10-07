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    Türkiyədə 17 bələdiyyə işçisi rüşvət ittihamı ilə saxlanılıb

    Region
    • 07 oktyabr, 2026
    • 10:02
    Türkiyədə 17 bələdiyyə işçisi rüşvət ittihamı ilə saxlanılıb

    Türkiyənin İstanbul əyalətinin Esenyurt bələdiyyəsində bəzi tenderlərdə saxtakarlıq edildiyi və podratçılardan rüşvət alındığı iddialarına yönəlik istintaq çərçivəsində keçirilən əməliyyatda 17 şübhəli saxlanılıb.

    "Report" xəbər verir ki, məlumatı "Haber Global" yayıb.

    Məlumata görə, sözügedən cinayət əməllərində iştirak etdiyi müəyyən edilmiş 19 şübhəli barəsində həbs qətimkan qərarı verilib. Onlardan 17-si saxlanılsa da, 2-nin tutulması istiqamətində əməliyyat aparılır.

    Bildirilib ki, bələdiyyənin şübhəli əməkdaşlarının işi üzrə istintaqlar davam edir.

    İstanbul Böyükşəhər Bələdiyyəsi Türkiyə Cümhuriyyəti
    В Турции за коррупцию задержаны 17 сотрудников муниципалитета
    MiniBoss
    MiniBoss

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