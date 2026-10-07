Türkiyədə 17 bələdiyyə işçisi rüşvət ittihamı ilə saxlanılıb
Region
- 07 oktyabr, 2026
- 10:02
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Türkiyənin İstanbul əyalətinin Esenyurt bələdiyyəsində bəzi tenderlərdə saxtakarlıq edildiyi və podratçılardan rüşvət alındığı iddialarına yönəlik istintaq çərçivəsində keçirilən əməliyyatda 17 şübhəli saxlanılıb.
"Report" xəbər verir ki, məlumatı "Haber Global" yayıb.
Məlumata görə, sözügedən cinayət əməllərində iştirak etdiyi müəyyən edilmiş 19 şübhəli barəsində həbs qətimkan qərarı verilib. Onlardan 17-si saxlanılsa da, 2-nin tutulması istiqamətində əməliyyat aparılır.
Bildirilib ki, bələdiyyənin şübhəli əməkdaşlarının işi üzrə istintaqlar davam edir.
Son xəbərlər
06:23
Tramp İranın ABŞ şəhərlərinə raket zərbələri endirməsinin qarşısını alacağını deyibDigər ölkələr
05:54
"The Times": İsrail 8 oktyabrda Britaniya konsulluğunu bağlayacaqDigər ölkələr
05:24
Tramp demokratları onun çıxışlarında etirazların təşkilində günahlandırıbDigər ölkələr
04:55
Keniyada eboladan ilk ölüm halı qeydə alınıbDigər ölkələr
04:28
"Bloomberg" ABŞ-yə aid "F-35" hissələrinin Çinə necə gedib çıxdığını aydınlaşdırıbDigər ölkələr
03:51
"Blue Origin" şirkəti dekabrda "New Glenn" raketini yenidən buraxmağı planlaşdırırDigər ölkələr
03:07
Azərbaycan BMT-də insan hüquqları bəhanəsi ilə dövlətlərin daxili işlərinə qarışılmasına qarşı çıxıbXarici siyasət
02:55
Albaniyada 130 gündür, etirazlar davam edirDigər ölkələr
02:13