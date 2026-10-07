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    Генсек: Современный мир сталкивается не только с вызовами прошлого, но и с новыми проблемами

    Религия
    • 07 октября, 2026
    • 10:12
    Генсек: Современный мир сталкивается не только с вызовами прошлого, но и с новыми проблемами

    Астанинская декларация мира должна не просто фиксировать общие принципы, а получать практическое продолжение и конкретные результаты.

    Как передает корреспондент Report из Астаны, об этом заявил генеральный секретарь Совета мудрецов мусульман Мохаммед Абдельсалам на XXIV заседании Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

    "В 2025 году была принята Астанинская декларация мира, которая позволяет нам продолжать нашу работу в этом направлении. Эта декларация имеет исключительное значение, однако важно не только то, что в ней закреплено, но и ее реализация", - сказал Абдельсалам.

    Он подчеркнул, что декларации и другие документы теряют эффективность, если их положения не получают практического продолжения.

    "Декларация, которая не реализуется, теряет свою функциональность, поэтому нам необходимо двигаться дальше к ее реализации", - отметил генеральный секретарь Совета мудрецов мусульман.

    По его словам, в рамках достигнутых соглашений и деятельности соответствующих институтов необходимо определять конкретные обязанности, оценивать результаты и обеспечивать своевременное выполнение поставленных задач.

    М.Абдельсалам отметил, что современный мир сталкивается не только с вызовами прошлого, но и с новыми проблемами, связанными с научными, технологическими и экологическими изменениями.

    Мохаммед Абдельсалам Съезд лидеров мировых и традиционных религий Астана
    Baş katib: Müasir dünya təkcə keçmişin çağırışları ilə deyil, həm də yeni problemlərlə üzləşir
    Secretary-General: Modern world faces new problems alongside old challenges
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