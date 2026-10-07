Генсек: Современный мир сталкивается не только с вызовами прошлого, но и с новыми проблемами

Астанинская декларация мира должна не просто фиксировать общие принципы, а получать практическое продолжение и конкретные результаты.

Как передает корреспондент Report из Астаны, об этом заявил генеральный секретарь Совета мудрецов мусульман Мохаммед Абдельсалам на XXIV заседании Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

"В 2025 году была принята Астанинская декларация мира, которая позволяет нам продолжать нашу работу в этом направлении. Эта декларация имеет исключительное значение, однако важно не только то, что в ней закреплено, но и ее реализация", - сказал Абдельсалам.

Он подчеркнул, что декларации и другие документы теряют эффективность, если их положения не получают практического продолжения.

"Декларация, которая не реализуется, теряет свою функциональность, поэтому нам необходимо двигаться дальше к ее реализации", - отметил генеральный секретарь Совета мудрецов мусульман.

По его словам, в рамках достигнутых соглашений и деятельности соответствующих институтов необходимо определять конкретные обязанности, оценивать результаты и обеспечивать своевременное выполнение поставленных задач.

М.Абдельсалам отметил, что современный мир сталкивается не только с вызовами прошлого, но и с новыми проблемами, связанными с научными, технологическими и экологическими изменениями.