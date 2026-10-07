Китайская буддийская ассоциация призвала учитывать человеческое достоинство при развитии ИИ

Развитие искусственного интеллекта должно основываться на уважении к жизни, поддержании справедливости и защите человеческого достоинства.

Как передает корреспондент Report из Астаны, об этом заявил вице-президент Китайской буддийской ассоциации, председатель Буддийской ассоциации провинции Цзянсу Цю Шуан (Qiu Shuang) на XXIV заседании Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

"Развитие искусственного интеллекта должно исходить из уважения к жизни, поддержания справедливости и нерушимости человеческого достоинства", - сказал Ц.Шуан.

Он отметил, что темы, обсуждаемые на нынешнем заседании, включая изменение климата, этику, искусственный интеллект и права детей с неизлечимыми заболеваниями, отражают вызовы современности.

По его словам, буддизм исходит из принципа взаимозависимости, согласно которому судьбы человека и природы неразрывно связаны.

Говоря о детях с неизлечимыми заболеваниями, он подчеркнул особое значение сострадания и милосердия: "Забота о них - это не только медицинский вопрос, но и защита достоинства, жизни и духовное утешение".

Ц.Шуан также отметил, что Китайская ассоциация буддистов развивает связи с международными буддийскими и другими религиозными организациями, выступающими за мир.

По его словам, китайская сторона готова вместе с религиозными лидерами разных стран укреплять взаимопонимание посредством диалога, содействовать миру через сотрудничество и совместно работать над построением более гармоничного, справедливого и устойчивого мира.