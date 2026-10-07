Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Визит Президента Ильхама Алиева в Туркменистан Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Китайская буддийская ассоциация призвала учитывать человеческое достоинство при развитии ИИ

    Религия
    • 07 октября, 2026
    • 10:26
    Китайская буддийская ассоциация призвала учитывать человеческое достоинство при развитии ИИ

    Развитие искусственного интеллекта должно основываться на уважении к жизни, поддержании справедливости и защите человеческого достоинства.

    Как передает корреспондент Report из Астаны, об этом заявил вице-президент Китайской буддийской ассоциации, председатель Буддийской ассоциации провинции Цзянсу Цю Шуан (Qiu Shuang) на XXIV заседании Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

    "Развитие искусственного интеллекта должно исходить из уважения к жизни, поддержания справедливости и нерушимости человеческого достоинства", - сказал Ц.Шуан.

    Он отметил, что темы, обсуждаемые на нынешнем заседании, включая изменение климата, этику, искусственный интеллект и права детей с неизлечимыми заболеваниями, отражают вызовы современности.

    По его словам, буддизм исходит из принципа взаимозависимости, согласно которому судьбы человека и природы неразрывно связаны.

    Говоря о детях с неизлечимыми заболеваниями, он подчеркнул особое значение сострадания и милосердия: "Забота о них - это не только медицинский вопрос, но и защита достоинства, жизни и духовное утешение".

    Ц.Шуан также отметил, что Китайская ассоциация буддистов развивает связи с международными буддийскими и другими религиозными организациями, выступающими за мир.

    По его словам, китайская сторона готова вместе с религиозными лидерами разных стран укреплять взаимопонимание посредством диалога, содействовать миру через сотрудничество и совместно работать над построением более гармоничного, справедливого и устойчивого мира.

    Искусственный интеллект (ИИ) Съезд лидеров мировых и традиционных религий Казахстан
    Çin Buddist Assosiasiyası AI-ın inkişafı zamanı insan ləyaqətini nəzərə almağa çağırıb
    Buddhist Association of China calls for human dignity to be taken into account in AI development
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    07:14

    Трамп заявил, что Путин не поверил в урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном

    Другие страны
    06:42

    Трамп пообещал в ближайшее время урегулировать российско-украинский конфликт

    Другие страны
    06:18

    США направят помощь Панаме после разрушительного землетрясения

    Другие страны
    05:55

    В США более 170 тыс. потребителей остались без света из-за приближения урагана "Исаиас"

    Другие страны
    05:23

    Китай вывел на орбиту новую группу спутников связи SatNet

    Другие страны
    04:47

    В Турции с 1 ноября введут ограничения на использование соцсетей детьми

    В регионе
    04:19

    Трамп допустил нанесение массированных ударов по Ирану до выборов в США

    Другие страны
    03:51

    Главный тренер "Барселоны" назвал Ямаля будущим лучшим футболистом мира

    Другие страны
    03:25

    Трамп допустил встречу с Мелони на саммите G20 в Майами

    Другие страны
    Лента новостей