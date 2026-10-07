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    Çin Buddist Assosiasiyası AI-ın inkişafı zamanı insan ləyaqətini nəzərə almağa çağırıb

    Din
    • 07 oktyabr, 2026
    • 10:52
    Çin Buddist Assosiasiyası AI-ın inkişafı zamanı insan ləyaqətini nəzərə almağa çağırıb

    Süni intellektin inkişafı həyata hörmətə, ədalətin qorunmasına və insan ləyaqətinin müdafiəsinə əsaslanmalıdır.

    "Report"un Astanaya ezam olunmuş müxbirinin verdiyi məlumata görə, bu barədə Çin Buddist Assosiasiyasının vitse-prezidenti, Tsyansu əyaləti Buddist Assosiasiyasının sədri Tsyu Şuan (Qiu Shuang) Dünya və Ənənəvi Din Liderləri Qurultayı Katibliyinin XXIV iclasında bildirib.

    "Süni intellektin inkişafı həyata hörmətdən, ədalətin qorunmasından və insan ləyaqətinin toxunulmazlığından çıxış etməlidir", - o qeyd edib.

    Tsyu Şuan qeyd edib ki, hazırkı iclasda müzakirə olunan mövzular, o cümlədən iqlim dəyişikliyi, etika, süni intellekt və digər məsələlər müasir dövrün çağırışlarını əks etdirir.

    Süni intellekt (AI) Çin Xalq Respublikası
    Китайская буддийская ассоциация призвала учитывать человеческое достоинство при развитии ИИ
    Buddhist Association of China calls for human dignity to be taken into account in AI development
    MiniBoss
    MiniBoss

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