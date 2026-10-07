Али Нагиев: В Азербайджане пропавшими без вести числятся 4 010 человек

В Азербайджане сегодня 4 010 человек числятся пропавшими без вести, 4 004 из них пропали во время Первой Карабахской войны, еще шесть - во время Второй Карабахской войны.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Службы государственной безопасности Азербайджана, председатель Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Али Нагиев на IV Международной конференции по пропавшим без вести лицам.

Глава СГБ также сообщил, что после Второй Карабахской войны на освобожденных территориях были обнаружены 32 массовых захоронения. Из этих захоронений эксгумированы останки 253 человек.