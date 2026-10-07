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    Əli Nağıyev: Hazırda Azərbaycanın itkin düşən şəxslərinin sayı 4010 nəfərdir

    Daxili siyasət
    • 07 oktyabr, 2026
    • 09:55
    Əli Nağıyev: Hazırda Azərbaycanın itkin düşən şəxslərinin sayı 4010 nəfərdir

    Hazırda Azərbaycanın itkin düşən şəxslərinin sayı 4010 nəfərdir.

    "Report"xəbər verir ki, bunu Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi, Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının sədri Əli Nağıyev İtkin düşmüş şəxslər üzrə "Bakı Dialoqu çərçivəsində IV Beynəlxalq Konfrans"da deyib.

    Onun sözlərinə görə, həmin şəxslərdən 4004 nəfəri Birinci Qarabağ, 6-sı isə İkinci Qarabağ müharibəsində itkin düşüblər.

    DTX rəisi həmçinin bildirib ki, İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra azad edilmiş ərazilərdən 32 kütləvi məzarlıq aşkarlanıb:

    "Həmin məzarlıqlardan 253 nəfərin meyiti qalıqları ekshumasiya edilib".

    İtkin düşmüş şəxslər Əsir və itkin düşmüş şəxslər 44 günlük Vətən müharibəsi (II Qarabağ müharibəsi) Qarabağ
    Али Нагиев: В Азербайджане пропавшими без вести числятся 4 010 человек
    Ali Naghiyev: Azerbaijan currently has 4,010 missing persons
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