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    В Таиланде число погибших из-за наводнений возросло до 60 человек

    Другие страны
    • 07 октября, 2026
    • 10:10
    В Таиланде число погибших из-за наводнений возросло до 60 человек

    Число погибших в результате наводнения в Таиланде возросло до 60 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на данные Департамента по предотвращению и смягчению последствий стихийных бедствий Таиланда.

    Наводнение по-прежнему продолжается в Бангкоке и еще 27 провинциях, в результате чего пострадало около 1,15 млн домохозяйств, говорится в сообщении.

    Тем временем, в среду метеорологическое управление Таиланда выпустило предупреждение о том, что с 9 по 13 октября в северных, северо-восточных, центральных, восточных и южных районах страны ожидаются сильные ливни, сильный ветер и град.

    Ранее сообщалось о том, что последствия наводнений в Таиланде в сезон дождей затронули свыше 3,26 млн жителей королевства.

    Неблагоприятные погодные условия Наводнение Таиланд
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