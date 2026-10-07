В Таиланде число погибших из-за наводнений возросло до 60 человек

Число погибших в результате наводнения в Таиланде возросло до 60 человек.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на данные Департамента по предотвращению и смягчению последствий стихийных бедствий Таиланда.

Наводнение по-прежнему продолжается в Бангкоке и еще 27 провинциях, в результате чего пострадало около 1,15 млн домохозяйств, говорится в сообщении.

Тем временем, в среду метеорологическое управление Таиланда выпустило предупреждение о том, что с 9 по 13 октября в северных, северо-восточных, центральных, восточных и южных районах страны ожидаются сильные ливни, сильный ветер и град.

Ранее сообщалось о том, что последствия наводнений в Таиланде в сезон дождей затронули свыше 3,26 млн жителей королевства.