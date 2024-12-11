Путин и Орбан обсудили ситуацию в Украине, Сирии и на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Украине.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Украине.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, разговор состоялся по инициативе Орбана.

Премьер Венгрии выразил заинтересованность в содействии совместному поиску путей политико-дипломатического разрешения кризиса, в том числе с учетом своих контактов с рядом западных лидеров.

Путин же изложил оценки развития ситуации, отметив, что деструктивная позиция киевской стороны по-прежнему исключает возможность мирного урегулирования.

Стороны также обсудили обстановку на Ближнем Востоке в контексте последних событий в Сирии.