Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, обсуждали ли лидеры ситуацию в Сирии, Песков сказал: "Да, разговор был".

Пресс-секретарь пообещал позднее предоставить детали разговора.

Напомним, что накануне Макрон заявил, что примет решение в связи с военным вторжением в Сирию.

Отметим, что 8 апреля в районе Дума сирийского региона Восточная Гута, находящегося под контролем оппозиционных сил, было использовано химическое оружие. По предварительным данным, в результате химической атаки погибли 75 человек, более 1000 человек отравились. Сообщается, что большинство пострадавших - новорожденные и малолетние дети.

США и другие западные страны заявили, что это преступление совершил режим Башара Асада.