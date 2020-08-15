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Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Беларуси

Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Беларуси Президент Лукашенко усмотрел в ситуации в стране "элементы внешнего вмешательства
В регионе
15 августа 2020 г. 14:49
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в Беларуси

Президенты России и Беларуси обсудили по телефону ситуацию в республике.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik Беларусь.

Ранее Александр Лукашенко на совещании в Минске заявил, что против страны "разворачивается агрессия". Он отметил, что ситуация с волнениями по итогам президентских выборов угрожает "не только Беларуси", но и всему Союзному государству.

Президент Лукашенко усмотрел в ситуации в стране "элементы внешнего вмешательства". Он также обратил внимание на фейки в соцсетях, которые появляются там, чтобы "у народа создать вот это подленькое настроение". По словам Лукашенко, все это — профессиональная работа координаторов массовых акций.

Девятого августа в республике прошли выборы президента. Согласно данным ЦИК, глава государства Лукашенко набрал 80,1% голосов, на втором месте — Светлана Тихановская с 10,12%.

Оппозиция эти результаты не признала, в стране проходят несанкционированные акции протеста. 

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