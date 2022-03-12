Путин и Лукашенко обсудили переговоры с Киевом

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в ходе встречи в Москве обсудили ход украинско-российских переговоров, посчитали, что при желании Киева конфликт можно разрешить в любой момент.

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в ходе встречи в Москве обсудили ход украинско-российских переговоров, посчитали, что при желании Киева конфликт можно разрешить в любой момент.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.

"В первоочередном порядке главы государств предметно обсудили ситуацию в мире, в регионе, с преломлением на Украину. Одной из основных тем в этом разрезе стал ход переговоров, проходящих в Беларуси, и позиции российской и украинской сторон", - приводит слова Эйсмонт Sputnik Беларусь.

По ее словам, в рамках обсуждения этой темы на встречу был приглашен помощник президента России Владимир Мединский.

"А по итогам было озвучено единое мнение: при желании украинской стороны конфликт можно разрешить в любой момент", - рассказала пресс-секретарь.

По словам пресс-секретаря, в ходе беседы стороны уделили особое внимание развитию военно-промышленного комплекса и обороны Союзного государства.

"В частности, договорились о поставках в ближайшее время Россией в Республику Беларусь самых современных образцов военной техники. В свою очередь Беларусь нарастит поставки современной сельскохозяйственной, пассажирской техники и другой машиностроительной продукции", - добавила Н.Эйсмонт.