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Путин и Лукашенко на заседании Высшего госсовета обсудят вопросы безопасности

Путин и Лукашенко на заседании Высшего госсовета обсудят вопросы безопасности Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят на заседании Высшего госсовета союзного государства вопросы, связанные с безопасностью.
В регионе
28 марта 2023 г. 16:22
Путин и Лукашенко на заседании Высшего госсовета обсудят вопросы безопасности

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят на заседании Высшего госсовета союзного государства вопросы, связанные с безопасностью.

Об этом Report передает со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, который заявил об этом в ответ на вопрос, будет ли президентами обсуждаться инициатива с размещением ядерного оружия в Беларуси.

Вчера, 27 марта, премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что заседание Высшего госсовета союзного государства с участием Путина и Лукашенко назначено "пока" на 6 апреля.

25 марта Путин заявил о завершении постройки хранилища для тактического ядерного оружия (ТЯО) в Беларуси к июлю этого года. Президент РФ отметил, что Москва не передает Минску ядерное оружие, а делает то, чем США занимаются уже много лет – размещением ТЯО на территории союзников и обучением их пилотов навыкам обращения с ним.

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Версия на английском языке Putin, Lukashenko to mull security issues at Supreme State Council meeting

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