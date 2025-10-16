Путин и Лариджани обсудили вопросы сотрудничества между РФ и Ираном
В регионе
- 16 октября, 2025
- 20:43
Президент России Владимир Путин принял секретаря Совета безопасности Ирана Али Лариджани.
Как передает Report, об этом сообщил Лариджани в своем телеграм-канале.
Согласно информации, стороны обсудили двусторонние отношения, экономическое сотрудничество, а также региональные и международные вопросы. Лариджани также передал Путину послание от верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Отметим, что секретарь Совбеза Ирана 16 октября приехал в Россию с визитом.
Последние новости
21:12
В Найроби на церемонии прощания с лидером оппозиции погибли два человекаДругие страны
21:07
СМИ: Телефонный разговор Путина и Трампа окончен - ОБНОВЛЕНО-3Другие страны
21:03
ВВС Израиля нанесли удар по подземным объектам "Хезболлах" в ЛиванеДругие страны
20:47
Самир Шарифов встретился с делегацией Постоянного комитета ICAPPВнешняя политика
20:43
Путин и Лариджани обсудили вопросы сотрудничества между РФ и ИраномВ регионе
20:37
Возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины в Товузе - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
20:28
Фото
В суде изучены документы об ущербе, нанесенном Арменией АзербайджануВнутренняя политика
20:17
В Мексике прокуратуру Тихуаны атаковали дроны с взрывчаткойДругие страны
20:07
Фото