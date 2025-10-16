Путин и Лариджани обсудили вопросы сотрудничества между РФ и Ираном

Президент России Владимир Путин принял секретаря Совета безопасности Ирана Али Лариджани.

Как передает Report, об этом сообщил Лариджани в своем телеграм-канале.

Согласно информации, стороны обсудили двусторонние отношения, экономическое сотрудничество, а также региональные и международные вопросы. Лариджани также передал Путину послание от верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Отметим, что секретарь Совбеза Ирана 16 октября приехал в Россию с визитом.