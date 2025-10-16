Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум

    Путин и Лариджани обсудили вопросы сотрудничества между РФ и Ираном

    В регионе
    • 16 октября, 2025
    • 20:43
    Путин и Лариджани обсудили вопросы сотрудничества между РФ и Ираном

    Президент России Владимир Путин принял секретаря Совета безопасности Ирана Али Лариджани.

    Как передает Report, об этом сообщил Лариджани в своем телеграм-канале.

    Согласно информации, стороны обсудили двусторонние отношения, экономическое сотрудничество, а также региональные и международные вопросы. Лариджани также передал Путину послание от верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

    Отметим, что секретарь Совбеза Ирана 16 октября приехал в Россию с визитом.

    Али Лариджани Владимир Путин сотрудничество
    Laricani Putinlə görüşüb, Xameneinin mesajını çatdırıb

    Последние новости

    21:12

    В Найроби на церемонии прощания с лидером оппозиции погибли два человека

    Другие страны
    21:07

    СМИ: Телефонный разговор Путина и Трампа окончен - ОБНОВЛЕНО-3

    Другие страны
    21:03

    ВВС Израиля нанесли удар по подземным объектам "Хезболлах" в Ливане

    Другие страны
    20:47

    Самир Шарифов встретился с делегацией Постоянного комитета ICAPP

    Внешняя политика
    20:43

    Путин и Лариджани обсудили вопросы сотрудничества между РФ и Ираном

    В регионе
    20:37

    Возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины в Товузе - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    20:28
    Фото

    В суде изучены документы об ущербе, нанесенном Арменией Азербайджану

    Внутренняя политика
    20:17

    В Мексике прокуратуру Тихуаны атаковали дроны с взрывчаткой

    Другие страны
    20:07
    Фото

    Представитель АП встретился с членами Общественного совета при ANAMA

    Внутренняя политика
    Лента новостей