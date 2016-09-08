Путин и Эрдоган обсудили взаимное сотрудничество и ситуацию в Сирии

Баку. 8 Сентября. REPORT.AZ/ Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону вопросы дальнейшего развития российско-турецкого сотрудничества.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Особое внимание было уделено ситуации в Сирии, - отмечается в сообщении. - Условлено продолжить активные контакты по различным линиям с целью координации усилий по содействию сирийскому урегулированию".

Разговор двух президентов состоялся по инициативе турецкой стороны.