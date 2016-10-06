 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Путин и Эрдоган обсудили последнюю ситуацию в Сирии

    Президенты Турции и России провели телефонный разговор

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

    Как передает Report, в ходе беседы стороны обсудили двусторонние отношения России и Турции, а также последнюю ситуацию в Сирии.

    В ходе телефонного разговора Путин и Эрдоган обменялись мнениями по поводу Всемирного энергетического саммита, который пройдет в Стамбуле.

    Стороны также обсудили проекты АЭС «Аккую» и «Турецкий поток». Собеседники также выразили приверженность укреплению сотрудничества двух стран в разных сферах.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi