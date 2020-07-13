Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

По инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор Президента России Владимира Путина с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

По инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор Президента России Владимира Путина с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как передаёт российское бюро Report, об этом cообщил сайт Кремля.

Состоялся обмен мнениями по отдельным вопросам двусторонней повестки дня, включая перспективы возобновления туристических обменов по мере улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации. Президент России выразил признательность за готовность турецких партнёров оказать помощь ряду российских регионов в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.



В ходе разговора Владимир Путин обратил внимание Реджепа Тайипа Эрдогана на значительный общественный резонанс, который вызвало в России решение изменить статус храма Святой Софии в Стамбуле. Президент Турции дал соответствующие пояснения, отметив, что доступ к этому уникальному памятнику мировой цивилизации будет гарантирован для всех желающих, включая иностранных граждан, и будет обеспечена сохранность христианских святынь.

Главы государств договорились и далее поддерживать регулярный диалог, в том числе на высшем уровне.

Отметим, что во время разговора Эрдоган и Путин обсудили в том числе ситуацию в Ливии и Сирии.