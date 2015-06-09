Путин и Эрдоган могут обсудить "Турецкий поток" на встрече в Баку

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Баку 13 июня смогут обсудить строительство "Турецкого потока".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы надеемся, такая встреча состоится. Они будут иметь возможность "на полях" мероприятий, которые будут в Баку, пообщаться. И, безусловно, если времени хватит, то, конечно, они смогут обменяться мнениями по актуальным крупным проектам, которые на двусторонней повестке дня", - заявил он журналистам, отвечая на вопрос, будут ли президенты обсуждать в Баку "Турецкий поток".

Песков напомнил, что в понедельник Путин и Эрдоган пообщались по телефону и обсудили реализацию совместных проектов в энергетике.