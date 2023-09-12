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Путин хочет увеличить товарооборот с Китаем до 200 млрд долларов

Путин хочет увеличить товарооборот с Китаем до 200 млрд долларов Президент России Владимир Путин заявил, что у него сложились дружеские личные и деловые отношения с председателем КНР Си Цзиньпином.
В регионе
12 сентября 2023 г. 08:57
Путин хочет увеличить товарооборот с Китаем до 200 млрд долларов

Президент России Владимир Путин заявил, что у него сложились дружеские личные и деловые отношения с председателем КНР Си Цзиньпином.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, глава государства на полях ВЭФ проводит встречу с вице-премьером Госсовета КНР Чжан Гоцином.

Он отметил, что Китай традиционно принимает участие в ВЭФ. "Я имел удовольствие принимать здесь председателя КНР Си Цзиньпина, он принимал участие лично, выступал здесь, затем принимал участие в формате ВКС. Пользуясь случаем, хочу попросить вас передать самые наилучшие пожелания председателю КНР", - сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что у него с Си Цзиньпином сложились дружеские отношения. "И деловые, и личные дружеские отношения. Это, безусловно, помогает делу развития двусторонних отношений, межгосударственных связей", - добавил президент РФ.

Путин высоко оценил уровень развития экономического и политического сотрудничества Москвы и Пекина.

"Отношения между Россией и Китаем в сфере экономического сотрудничества вышли на очень высокий уровень. Конечно, это все производная от того, что достигнуто в политической области. Но тем не менее результаты более чем хорошие, они отличные", - подчеркнул Путин.

Он также добавил, что Москва и Пекин уже добились беспрецедентно высокого уровня отношений, намерены развивать сотрудничество и дальше.

"Мы особенно дорожим тем обстоятельством и высоко оценили, вы сейчас упомянули про визит председателя КНР Си Цзиньпина, что с первым своим визитом зарубежным после избрания он прибыл именно в Россию. Это знак того, что отношения между Россией и Китаем за последние годы вышли на абсолютно беспрецедентный, исторический уровень. Как вы и сказали, будем продолжать эту работу совместную дальше", - сказал российский лидер, обращаясь к своему визави.

Путин отметил, что товарооборот каждый год увеличивается, сохраняется эта тенденция и в 2023 году. "Поставленная нами с председателем Си Цзиньпином задача выйти на $200 млрд оборота может быть достигнута в самое ближайшее время, уже в этом году", - подчеркнул президент. Он выразил уверенность, что отношения и впредь будут развиваться в таком темпе.

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Версия на английском языке Russia, China intend to increase trade turnover to $200B
Версия на азербайджанском языке Putin Çinlə dövriyyəni 200 milyard dollara çatdırmaq istəyir

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