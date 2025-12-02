Путин: Если Европа начнет войну - Россия готова прямо сейчас

Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    В регионе
    • 02 декабря, 2025
    • 19:23
    Европа выдвигает неприемлемые для РФ предложения к мирному плану по завершению российско-украинской войны, предложенному Вашингтоном.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент России Владимир Путин.

    Российский лидер перед встречей с представителями США в Москве обвинил Европу в попытке сорвать мирные договоренности.

    "Европа сама вывела себя из украинского урегулирования. У нее нет мирной повестки и сейчас они мешают усилиям США по урегулированию. Европа выдвигает неприемлемые для России предложения к мирному плану по Украине. Россия не собирается воевать с европейскими странами, но если Европа начнет войну - Россия готова прямо сейчас и тогда Москве не с кем будет договариваться", - заявил Путин.

    При этом он допустил возвращение европейцев к переговорам по Украине, если они "будут учитывать реалии на земле".

