    Путин: Если не удастся договориться по Украине, то РФ намерена добиться своих целей военным путем

    В регионе
    • 03 сентября, 2025
    • 18:04
    Путин: Если не удастся договориться по Украине, то РФ намерена добиться своих целей военным путем

    Eсли не удастся договориться по Украине, то Россия намерена добиться своих целей военным путем.

    Как сообщает Report об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.  

    Он отметил, что российские войска успешно наступают по всем направлениям.

    По его мнению, ВСУ не способны вести масштабные наступательные операции, занимаются лишь удержанием рубежей.

    "Если здравый смысл все-таки восторжествует, то договориться о приемлемом варианте прекращения этого конфликта можно. И я из этого исхожу. Тем более что мы видим настроения действующей в США администрации под руководством президента Трампа. Мне кажется, есть определённый свет в конце тоннеля", - подчеркнул он.

    Путин добавил, что РФ будет отслеживать как будет складываться ситуация.

    "Если нет, то нам придётся решить все поставленные перед нами задачи вооруженным путем", - заключил российский президент.

    Владимир Путин российско-украинская война цели
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Putin: Ukrayna ilə bağlı razılığa gəlmək mümkün olmasa, Rusiya məqsədlərinə hərbi yolla çatmaq niyyətindədir

