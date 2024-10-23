Путин: Борьба с терроризмом и бедностью будет обсуждена в формате "аутрич" / "БРИКС плюс"

На заседании "аутрич" / "БРИКС плюс" в Казани обсудят борьбу с терроризмом, трансграничной преступностью, бедностью и мирное урегулирование конфликтов.

На заседании "аутрич" / "БРИКС плюс" в Казани обсудят борьбу с терроризмом, трансграничной преступностью, бедностью и мирное урегулирование конфликтов.

Как передает Report, об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая перед гостями на приеме в честь участников саммита БРИКС.

"Завтра вместе со всеми вами проведем встречу в формате "аутрич" / "БРИКС плюс". Такой расширенный формат уже хорошо себя зарекомендовал и дает возможность для прямого и открытого диалога членов объединения с нашими искренними друзьями", - сказал Путин.

Он уточнил, что участники вместе рассмотрят волнующие мировое сообщество вопросы.

"Это и устойчивое развитие, искоренение бедности, это и мирное урегулирование конфликтов, борьба с терроризмом и трансграничной преступностью, адаптация к изменению климата, стабильность цепочек поставок, обмен технологиями и знаниями в самом широком смысле этого слова. То есть темы, которые напрямую влияют на жизнь граждан наших стран, а значит, требуют коллективных действий", - уточнил Путин.