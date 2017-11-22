Путин: Без участия президентов Турции и Ирана не было бы прекращения боевых действий в Сирии

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Трехсторонняя встреча с Ираном и Турцией призвана закрепить и развить позитивные изменения в Сирии.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил российский президент Владимир Путин на трехсторонней встрече президентов России, Турции и Ирана в Сочи.
"Режим прекращения боевых действий в Сирии соблюдается, зоны деэскалации функционируют", - заявил В.Путин, добавив, что масштабные боевые действия против террористов в стране завершаются.
По его словам, России, Турции и Ирану удалось предотвратить распад Сирии и на данный момент появился реальный шанс положить конец многолетней гражданской войне.
Он также отметил особую роль президентов Турции и Ирана в астанинском процессе по Сирии. "Без этого не было бы прекращения боевых действий", - добавил он.
В свою очередь президент Ирана Хасан Рухани указал, что сегодня разрушена главная основа террористической организации "Исламское государство" (ИГ).
Глава Ирана указал, что сегодня открывается новая перспектива для завершения сирийского кризиса.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
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