    В регионе
    • 27 ноября, 2025
    • 17:40
    Путин: Американская делегация посетит Москву на следующей неделе

    Президент России Владимир Путин подтвердил, что американская делегация на следующей неделе должна приехать в Москву.

    Как передает Report cо ссылкой на российские СМИ, об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита ОДКБ в Бишкеке.

    "На следующей неделе американская делегация должна приехать в Москву, а кто это будет, определит Трамп (президент США Дональд Трамп - ред.)", - заявил он.

    Путин ожидает, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф будет в Москве на переговорах.

    "Уиткофф защищает позицию своего президента и своей страны, но диалог с ним идет "без ругани и плевков", - сказал он.

