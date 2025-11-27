Путин: Американская делегация посетит Москву на следующей неделе
В регионе
- 27 ноября, 2025
- 17:40
Президент России Владимир Путин подтвердил, что американская делегация на следующей неделе должна приехать в Москву.
Как передает Report cо ссылкой на российские СМИ, об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита ОДКБ в Бишкеке.
"На следующей неделе американская делегация должна приехать в Москву, а кто это будет, определит Трамп (президент США Дональд Трамп - ред.)", - заявил он.
Путин ожидает, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф будет в Москве на переговорах.
"Уиткофф защищает позицию своего президента и своей страны, но диалог с ним идет "без ругани и плевков", - сказал он.
