Путин: 755 американских дипломатов должны покинуть Россию

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин заявил, что Россию должны покинуть 755 дипломатов США.

Как передает Report, об этом сказал Путин в интервью ведущему ВГТРК Владимиру Соловьёву.

«Что касается других возможных мер или того, много это или мало: с точки зрения работы дипломатического ведомства это вполне чувствительно. Потому что тысяча с лишним сотрудников — дипломатов и технических работников — работали, до сих пор ещё работают в России, 755 должны будут прекратить свою деятельность в Российской Федерации», — сказал Путин в интервью ведущему ВГТРК Владимиру Соловьёву.

Российский лидер подчеркнул, что с точки зрения работы дипломатического ведомства «это вполне чувствительно».

27 июля сенат США принял закон об ужесточении санкций в отношении России, Ирана и КНДР.