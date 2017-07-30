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    Путин: 755 американских дипломатов должны покинуть Россию

    С точки зрения работы дипломатического ведомства это вполне чувствительно

    Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин заявил, что Россию должны покинуть 755 дипломатов США.

    Как передает Report, об этом сказал Путин в интервью ведущему ВГТРК Владимиру Соловьёву.

    «Что касается других возможных мер или того, много это или мало: с точки зрения работы дипломатического ведомства это вполне чувствительно. Потому что тысяча с лишним сотрудников — дипломатов и технических работников — работали, до сих пор ещё работают в России, 755 должны будут прекратить свою деятельность в Российской Федерации», — сказал Путин в интервью ведущему ВГТРК Владимиру Соловьёву.

    Российский лидер подчеркнул, что с точки зрения работы дипломатического ведомства «это вполне чувствительно».

    27 июля сенат США принял закон об ужесточении санкций в отношении России, Ирана и КНДР.

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