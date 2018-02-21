Путин 22 февраля встретится с главами иностранных делегаций

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин 22 февраля по случаю Дня защитника Отечества встретится с главами иностранных делегаций стран СНГ, а также Венесуэлы, Катара и Сербии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Двадцать второго февраля Владимир Путин посетит торжественный вечер, посвященный Дню защитника Отечества. В Государственном Кремлевском дворце президент встретится с приглашенными на торжественный вечер главами делегаций Армении, Венесуэлы, Казахстана, Катара, Монголии, Сербии, Узбекистана, Белоруссии, Азербайджана и Кыргызстана, а также поздравит военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов ВС с наступающим праздником", - говорится в сообщении.