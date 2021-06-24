Пункты платной вакцинации от COVID-19 откроют в Москве для иностранцев и мигрантов

Иностранные сотрудники и мигранты, работающие в сфере оказания услуг в Москве, смогут привиться от коронавируса в пунктах платной вакцинации. Как сообщает Report cо ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-

Иностранные сотрудники и мигранты, работающие в сфере оказания услуг в Москве, смогут привиться от коронавируса в пунктах платной вакцинации. Как сообщает Report cо ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Отмечается, что соответствующие пункты заработают сразу после того, как правительство России примет решение о возможности применения вакцин, зарегистрированных в РФ, иностранным гражданам.

В постановлении Кабмина указано, что привиты должны быть не менее 60% сотрудников сферы услуг.

В настоящее время проводятся работы по развертыванию таких прививочных пунктов.