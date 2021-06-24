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Пункты платной вакцинации от COVID-19 откроют в Москве для иностранцев и мигрантов

Пункты платной вакцинации от COVID-19 откроют в Москве для иностранцев и мигрантов Иностранные сотрудники и мигранты, работающие в сфере оказания услуг в Москве, смогут привиться от коронавируса в пунктах платной вакцинации. Как сообщает Report cо ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-
В регионе
24 июня 2021 г. 10:21
Пункты платной вакцинации от COVID-19 откроют в Москве для иностранцев и мигрантов

Иностранные сотрудники и мигранты, работающие в сфере оказания услуг в Москве, смогут привиться от коронавируса в пунктах платной вакцинации. Как сообщает Report cо ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Отмечается, что соответствующие пункты заработают сразу после того, как правительство России примет решение о возможности применения вакцин, зарегистрированных в РФ, иностранным гражданам.

В постановлении Кабмина указано, что привиты должны быть не менее 60% сотрудников сферы услуг.

В настоящее время проводятся работы по развертыванию таких прививочных пунктов.

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