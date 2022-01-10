ПСР: Макрон хочет, чтобы мы не поддерживали наших азербайджанских братьев

"Мы представляем свою концепцию цивилизации президенту Франции Эммануэлю Макрону. Согласно концепции цивилизации Макрона, мы не должны поддерживать наших братьев в Азербайджане, должны отказаться от своих прав и интересов на Кипре. Мы не будем этого делат

"Мы представляем свою концепцию цивилизации президенту Франции Эммануэлю Макрону. Согласно концепции цивилизации Макрона, мы не должны поддерживать наших братьев в Азербайджане, должны отказаться от своих прав и интересов на Кипре. Мы не будем этого делать".

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил пресс-секретарь правящей в стране "Партии справедливости и развития" (ПСР) Омер Челик, выступая перед журналистами после встречи под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана в штаб-квартире ПСР.

В ответ на заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Турция не может быть частью Европейского Союза и европейской цивилизации, представитель ПСР Омер Челик добавил: "Мы даем ему свою концепцию цивилизации, в которой есть понятие культуры", - сказал он.

Он отметил, что деятельность Турции не включает имперскую деятельность. Деятельность официальной Анкары связана как с защитой своих суверенных прав, так и с ее политикой на разных континентах: "Вся внешнеполитическая мобилизация Макрона, особенно в последние несколько лет, была направлена ​​на противостояние Эрдогана и Турции. Что он скажет о массовых захоронениях в Ливии? Что касается Алжира, то он говорит, что до колонии не было алжирского гражданства".