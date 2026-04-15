Прямые авиарейсы между Ташкентом и Ереваном запланированы на май 2026 года

В мае 2026 года планируется открытие прямых регулярных авиарейсов между Ташкентом и Ереваном.

Как передает Report, об этом сообщает Uzbekistan Airports (управляющая компания 11 международными аэропортами Узбекистана).

Полеты предполагается выполнять с частотой один раз в неделю на воздушных судах типа Boeing 737.

Перевозчиком выступит армянская авиакомпания "Ширак Авиа", базирующаяся в международном аэропорту "Звартноц" в Ереване.

Ранее перелеты по данному направлению осуществлялись с пересадками, в том числе через Москву, Стамбул и Тбилиси.