    • 15 апреля, 2026
    • 12:24
    Прямые авиарейсы между Ташкентом и Ереваном запланированы на май 2026 года

    В мае 2026 года планируется открытие прямых регулярных авиарейсов между Ташкентом и Ереваном.

    Как передает Report, об этом сообщает Uzbekistan Airports (управляющая компания 11 международными аэропортами Узбекистана).

    Полеты предполагается выполнять с частотой один раз в неделю на воздушных судах типа Boeing 737.

    Перевозчиком выступит армянская авиакомпания "Ширак Авиа", базирующаяся в международном аэропорту "Звартноц" в Ереване.

    Ранее перелеты по данному направлению осуществлялись с пересадками, в том числе через Москву, Стамбул и Тбилиси.

    Прямое авиасообщение Uzbekistan Airports Авиакомпания Ширак Авиа Ташкент Ереван Узбекистан Армения

