Прямая линия с Путиным состоится 15 июня

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин в этом году проведет прямую линию 15 июня.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«15 июня 2017 года в 12:00 по московскому времени в эфире телеканалов Первый, "Россия 1", "Россия 24", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России" выйдет ежегодная специальная программа "Прямая линия с Владимиром Путиным"», - говорится в сообщении.

В начале марта издание для детей «Классный журнал» начало собирать вопросы для президента от юных читателей. Акция «Мой вопрос Президенту!» проводится второй раз подряд. Пятеро ее участников в 2016 году смогли задать свои вопросы главе государства.

Прямая линия с Путиным в 2017 году должна стать 15-й по счету. В прошлый раз она состоялась 14 апреля и продолжалась 3 часа 38 минут.

Рекордом продолжительности считается программа 2013 года, когда президент отвечал на вопросы в эфире 4 часа 48 минут. В Кремле называют прямые линии с президентом одной из лучших форм соцопроса.