Проживающим за рубежом гражданам Грузии запретят голосовать за границей

Гражданам Грузии, проживающим за рубежом, запретят голосовать за границей.

Как передает грузинское бюро Report, об этом заявил спикер парламента Шалва Папуашвили.

"Парламентские выборы 2024 года наглядно показали, насколько открытым и жестким может быть информационное и политическое давление на избирателей из-за рубежа. В этом плане риски давления на граждан Грузии, проживающих за рубежом, возрастают. Данная модель полностью соответствует международным стандартам и действует в таких странах, как Ирландия, Мальта, Израиль и Армения", – сказал он.

По его словам, для того, чтобы проголосовать на выборах, граждане Грузии должны будут вернуться на родину и сделать это по месту прописки.