Проживающим за рубежом гражданам Грузии запретят голосовать за границей
В регионе
- 17 ноября, 2025
- 12:22
Гражданам Грузии, проживающим за рубежом, запретят голосовать за границей.
Как передает грузинское бюро Report, об этом заявил спикер парламента Шалва Папуашвили.
"Парламентские выборы 2024 года наглядно показали, насколько открытым и жестким может быть информационное и политическое давление на избирателей из-за рубежа. В этом плане риски давления на граждан Грузии, проживающих за рубежом, возрастают. Данная модель полностью соответствует международным стандартам и действует в таких странах, как Ирландия, Мальта, Израиль и Армения", – сказал он.
По его словам, для того, чтобы проголосовать на выборах, граждане Грузии должны будут вернуться на родину и сделать это по месту прописки.
