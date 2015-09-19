​Протестующие в Молдавии сняли требование об отставке президента после встречи с ним

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Президент Молдавии Николае Тимофти провел встречу с представителями гражданской платформы "Достоинство и правда", которая выступила организатором акций протеста против властей и палаточного городка на центрально площади Кишинева. Об этом сообщает Report со ссылкой на UNIMEDIA.

"Президент Николае Тимофти, отвечая на выдвинутые манифестантами требования, заявил, что он, также как и протестующие, остается сторонником всенародного избрания президента. Президент подтвердил свою обеспокоенность имеющимися в стране проблемами в сфере правосудия, в финансово-банковском секторе, и что, в меру своей компетенции, предпримет все законные меры для скорейшего урегулирования кризисной ситуации", - отмечается в сообщении пресс-службы главы государства.

Представители гражданской платформы подчеркнули, что они больше не настаивают на отставке президента, но требуют отстранения от должностей главы национального банка, генпрокурора, руководителя центра по борьбе с коррупцией и председателя высшего совета юстиции, виновных, по их мнению, в финансово-банковском кризисе.

Ранее сообщалось, что протестующие пикетируют резиденцию президента Молдавии.