 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Протестующие в Армении перекрыли автодороги в направлении Грузии и Ирана

    Также перекрыта дорога из Еревана в международный аэропорт© Sputnik

    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Участники протестов в столице Армении перекрыли дорогу из Еревана в международный аэропорт "Звартноц".

    Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, из-за перекрытой дороги люди добираются до аэропорта пешком.

    Также была перекрыта часть дороги, ведущей к таможенному пункту "Баграташен" на армяно-грузинской границе и автотрасса Ереван-Мегри на участке города Вайк на юге Армении, ведущая к армяно-иранской границе.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi