Протестующие в Армении перекрыли автодороги в направлении Грузии и Ирана

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Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Участники протестов в столице Армении перекрыли дорогу из Еревана в международный аэропорт "Звартноц".

Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, из-за перекрытой дороги люди добираются до аэропорта пешком.

Также была перекрыта часть дороги, ведущей к таможенному пункту "Баграташен" на армяно-грузинской границе и автотрасса Ереван-Мегри на участке города Вайк на юге Армении, ведущая к армяно-иранской границе.