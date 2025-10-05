Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Протестующие нанесли ущерб объектам культурного наследия в Тбилиси

    В регионе
    • 05 октября, 2025
    • 18:18
    Протестующие нанесли ущерб объектам культурного наследия в Тбилиси

    В Грузии в результате субботних беспорядков на площади Орбелиани вблизи президентского дворца в Тбилиси нанесен ущерб объектам культурного наследия.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении мэрии столицы Грузии.

    "К сожалению, повреждены фасады объектов культурного наследия, элементы художественного декоративного освещения. На площади Орбелиани, улице Табукашвили и проспекте Руставели повреждены пешеходные тротуары, столбы освещения, кабели", - говорится в сообщении.

    Кроме того, по информации местной администрации, демонстранты сожгли мусорные баки и мебель, принадлежащие частным компаниям. Они также повредили металлическое ограждение вокруг президентского дворца.

    В настоящее время городские службы и специалисты работают над восстановлением поврежденных фасадов и другой инфраструктуры.

    Etirazçılar Tbilisidə mədəni irs obyektlərinə ziyan vurublar

