Протестующие нанесли ущерб объектам культурного наследия в Тбилиси

В Грузии в результате субботних беспорядков на площади Орбелиани вблизи президентского дворца в Тбилиси нанесен ущерб объектам культурного наследия.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении мэрии столицы Грузии.

"К сожалению, повреждены фасады объектов культурного наследия, элементы художественного декоративного освещения. На площади Орбелиани, улице Табукашвили и проспекте Руставели повреждены пешеходные тротуары, столбы освещения, кабели", - говорится в сообщении.

Кроме того, по информации местной администрации, демонстранты сожгли мусорные баки и мебель, принадлежащие частным компаниям. Они также повредили металлическое ограждение вокруг президентского дворца.

В настоящее время городские службы и специалисты работают над восстановлением поврежденных фасадов и другой инфраструктуры.