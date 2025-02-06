Прошло два года со дня разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции

Прошло два года со дня разрушительных землетрясений в Турции, унесших жизни более 53 тыс. человек.

Прошло два года со дня разрушительных землетрясений в Турции, унесших жизни более 53 тыс. человек.

Report напоминает, что 6 февраля 2023 года землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции.

Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах. Турецкие власти назвали землетрясение "катастрофой века".

В результате двух землетрясений, произошедших с разницей в несколько часов и длившихся в общей сложности 105 секунд, погибли 53 537 человек, еще 107 213 получили ранения. Во время землетрясений было разрушено около 39 000 зданий, в 26 тыс. из них были проведены поисково-спасательные работы. Среди погибших были четверо азербайджанских студентов.

Сдвиг пород из-за землетрясений вызвали огромную трещину протяженностью 400 метров в Хатае, разлом в провинции Нурдагы в Газиантепе разделил село на две части, деревня Чыглы в Кахраманмараше сдвинулась на 6,5 метров, а село Дегирменкая – на 6 метров.

В стране после землетрясений был объявлен самый высокий, 4-й уровень тревоги, была запрошена международная помощь. В зону бедствия прибыли поисково-спасательные отряды из 90 стран, из которых первым своих спасателей направил Азербайджан. В общей сложности в Турции были отправлены 725 человек, в том числе персонал из 41 медика.

Отряды МЧС Азербайджана принимали участие как в поисково-спасательных, так и в других операциях. Последней группой, покинувшей Турцию, также стали азербайджанские специалисты, которые действовали в зоне бедствия до первой недели марта. Азербайджанские спасатели извлекли живыми из-под завалов 53 человека.

В зоне землетрясения была завершена оценка ущерба 2 302 000 зданий и 6 227 000 частных домов, на данный момент зачистка территории завершена на 91 процент, начато строительство 307 тыс. зданий, часть которых уже передана своим владельцам.