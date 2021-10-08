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Прошли учения корабельной ударной группы Каспийской флотилии России

Прошли учения корабельной ударной группы Каспийской флотилии России Корабельная ударная группа Каспийской флотилии отразила морскую атаку условного противника в рамках учений.
В регионе
8 октября 2021 г. 03:51
Прошли учения корабельной ударной группы Каспийской флотилии России

Корабельная ударная группа Каспийской флотилии отразила морскую атаку условного противника в рамках учений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Поддержку группе оказали самолеты из состава армии ВВС и ПВО округа.

Всего в рамках итоговой проверки войск задействовали более 20 кораблей флотилии, базовые и рейдовые тральщики, а также катера и суда обеспечения. Корабельная группа также отработала маневрирование при выходе из боя и отражение воздушного нападения.

"По замыслу учения отряд боевых кораблей был атакован корабельной группой условного противника. Экипаж малого ракетного корабля "Углич" открыл ответный огонь по морским целям, выполнив прикрытие основных сил. После нанесения ракетного удара по береговым целям на острове Чечень корабельная группа флотилии в составе МРК "Великий Устюг", "Град Свияжск" и малого артиллерийского корабля "Астрахань" вступила в морской бой... Поддержку с воздуха оказывали самолеты Су-30СМ и Су-34 из состава армии ВВС и ПВО Южного военного округа", - говорится в сообщении.

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