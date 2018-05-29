Пропавший в России вертолет Ми-2 найден - ОБНОВЛЕНО

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Пропавший в Забайкалье вертолет Ми-2 найден, находившиеся на борту люди живы. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил источник в экстренных службах региона.
"Вертолет, пропавший в Забайкалье, найден, люди живы. Он исчез с радаров, потому что загорелся. В настоящее время в квадрат поисков отправлены спасательные службы", — сказал источник.
***12:04
Вертолет Ми-2, на борту которого находится три человека, пропал в Забайкальском крае, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.
"Ми-2 не вышел на связь в Карымском районе. Ведутся его поиски", - сказал источник в экстренных службах.
По его словам, пропавший вертолет принадлежит читинскому отделению ДОСААФ.
Самолет Ан-26 задействовали в поисках пропавшего вертолета Ми-2 в Забайкальском крае.
Кроме того, в район поиска направлены пожарно-спасательные подразделения.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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