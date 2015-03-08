Пропавший в Армении российский пограничник найден повешенным в Гюмри

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Пропавший военнослужащий Погрануправления ФСБ России в Армении Артур Афян найден повешенным в городе Гюмри на севере республики.

Как сообщают в воскресенье местные СМИ со ссылкой на прокурора Ширакской области, тело военнослужащего было обнаружено в заднем дворе одного из местных магазинов.

Афян был гражданином Армении и служил в погранвойсках России в качестве контрактника в городе Гюмри на севере Армении в российской военной базе.

По данным полиции Армении, военнослужащий в свой выходной, 21 февраля, в 2 часа ночи по местному времени (01:00 по Москве) ушел из дома и не вернулся. С сообщением о пропаже 26-летнего Афяна в правоохранительные органы обратилась его супруга. 27 февраля Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по факту пропажи военнослужащего.

По сообщению местных СМИ, до этого он сказал жене, что у него "большие долги".

Исчезновение военнослужащего-контрактника Пограничного управления ФСБ России в Армении Артура Афяна, скорее всего, связано с его кредитными обязательствами, заявил на пресс-конференции 6 марта начальник Погрануправления ФСБ РФ в Армении генерал-майор Вячеслав Бирюков.

Бирюков также отметил, что на службе у Афяна не было проблем. "В целом его характеризуют положительно", - сказал он.

О поисках Артура Афяна в полиции республики сообщили "Интерфаксу" еще 23 февраля. Однако в Минобороны тогда опровергли пропажу российского военного, передает РБК.