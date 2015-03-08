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    Пропавший в Армении российский пограничник найден повешенным в Гюмри

    Тело военнослужащего было обнаружено в заднем дворе одного из местных магазинов

    Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Пропавший военнослужащий Погрануправления ФСБ России в Армении Артур Афян найден повешенным в городе Гюмри на севере республики.

    Как сообщают в воскресенье местные СМИ со ссылкой на прокурора Ширакской области, тело военнослужащего было обнаружено в заднем дворе одного из местных магазинов.

    Афян был гражданином Армении и служил в погранвойсках России в качестве контрактника в городе Гюмри на севере Армении в российской военной базе.

    По данным полиции Армении, военнослужащий в свой выходной, 21 февраля, в 2 часа ночи по местному времени (01:00 по Москве) ушел из дома и не вернулся. С сообщением о пропаже 26-летнего Афяна в правоохранительные органы обратилась его супруга. 27 февраля Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по факту пропажи военнослужащего.

    По сообщению местных СМИ, до этого он сказал жене, что у него "большие долги".

    Исчезновение военнослужащего-контрактника Пограничного управления ФСБ России в Армении Артура Афяна, скорее всего, связано с его кредитными обязательствами, заявил на пресс-конференции 6 марта начальник Погрануправления ФСБ РФ в Армении генерал-майор Вячеслав Бирюков.

    Бирюков также отметил, что на службе у Афяна не было проблем. "В целом его характеризуют положительно", - сказал он.

    О поисках Артура Афяна в полиции республики сообщили "Интерфаксу" еще 23 февраля. Однако в Минобороны тогда опровергли пропажу российского военного, передает РБК.

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