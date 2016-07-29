​Пропавший с российской 102-й базы военнослужащий обнаружен в Ереване

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ В Ереване обнаружен военнослужащий, пропавший с российской 102-й базы в Гюмри, сообщает Report со ссылкой на NEWS.am.

По информации пресс-службы полиции Армении, военнослужащий был обнаружен накануне вечером армянскими правоохранителями и передан российской стороне.

Российский военнослужащий контрактной службы был обнаружен около 19 часов 28 июля на площади Республики в Ереване. Оружия при самовольно покинувшем часть военнослужащем не обнаружено.

Отметим, что речь идет о военнослужащем контрактной службы, то есть он имеет право покинуть часть. Несколько дней военнослужащий не появлялся по месту службы, в связи с чем руководство российской базы обратилось к армянской стороне. Имя военнослужащего не сообщается. В настоящее время он находится на российской базе в Гюмри.