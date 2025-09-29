Прокурор потребовал 2,5 года тюрьмы для архиепископа Аджапахяна

В Армении гособвинение требует приговорить архиепископа Микаэла Аджапахяна к 2,5 годам тюрьмы с вычетом проведенного под арестом времени.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, свое требование прокурор Арман Багдасарян озвучил на сегодняшнем заседании суда.

Вердикт по его делу суд вынесет 3 октября.

Суд 24 сентября признал главу Ширакской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) Аджапахяна виновным в призывах к свержению власти. Он был арестован в конце июня этого года по обвинению в публичных призывах к свержению власти.

Поводом стали его старые интервью, в которых он обвинял действующее руководство Армении в проведении губительного для страны курса и говорил о необходимости переворота.