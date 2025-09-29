Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Прокурор потребовал 2,5 года тюрьмы для архиепископа Аджапахяна

    В регионе
    • 29 сентября, 2025
    • 16:34
    Прокурор потребовал 2,5 года тюрьмы для архиепископа Аджапахяна

    В Армении гособвинение требует приговорить архиепископа Микаэла Аджапахяна к 2,5 годам тюрьмы с вычетом проведенного под арестом времени.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, свое требование прокурор Арман Багдасарян озвучил на сегодняшнем заседании суда.

    Вердикт по его делу суд вынесет 3 октября.

    Суд 24 сентября признал главу Ширакской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) Аджапахяна виновным в призывах к свержению власти. Он был арестован в конце июня этого года по обвинению в публичных призывах к свержению власти.

    Поводом стали его старые интервью, в которых он обвинял действующее руководство Армении в проведении губительного для страны курса и говорил о необходимости переворота.

