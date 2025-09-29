Прокурор потребовал 2,5 года тюрьмы для архиепископа Аджапахяна
В регионе
- 29 сентября, 2025
- 16:34
В Армении гособвинение требует приговорить архиепископа Микаэла Аджапахяна к 2,5 годам тюрьмы с вычетом проведенного под арестом времени.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, свое требование прокурор Арман Багдасарян озвучил на сегодняшнем заседании суда.
Вердикт по его делу суд вынесет 3 октября.
Суд 24 сентября признал главу Ширакской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) Аджапахяна виновным в призывах к свержению власти. Он был арестован в конце июня этого года по обвинению в публичных призывах к свержению власти.
Поводом стали его старые интервью, в которых он обвинял действующее руководство Армении в проведении губительного для страны курса и говорил о необходимости переворота.
Последние новости
17:53
Мухтар Бабаев: Снижение уровня Каспия нанесет большой ущерб туризму в будущемЭкология
17:53
Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с экс-главой МИД КазахстанаДругие
17:51
В Баку завершился первый день саммита INMergeИКТ
17:45
Страны ЕС оказывают поддержку Дании для безопасности двух предстоящих саммитовДругие страны
17:44
Трамп пригрозил ввести санкции против стран, не производящих мебель в СШАДругие страны
17:41
III Игры СНГ: Азербайджан завоевал первую золотую медаль - ОБНОВЛЕНОИндивидуальные
17:41
Президент Ильхам Алиев поздравил председателя КНРВнешняя политика
17:40
БФБ объявила дату аукциона по облигациям ЕБРРФинансы
17:38