Прокурор Мангистауской области: Самолет потерпел крушение на территории Казахстана и взрыв баллона это очевидный факт

Транспортный прокурор Мангистауской области на брифинге в Астане Абылайбек Ордабаев прокомментировал выдвигаемые версии причин крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" в Актау.

Транспортный прокурор Мангистауской области на брифинге в Астане Абылайбек Ордабаев прокомментировал выдвигаемые версии причин крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" в Актау.

Как передает Report, Ордабаев отметил, что конкретная причина авиакатастрофы выясняется.

"Да с утра много версий. Следствием назначены ряд экспертиз и на данный момент до получения результатов мы не можем что-то сказать. Мы сегодня и следствие никаких версий (о взрывах или птицах) не выдвигает. Самолет потерпел крушение на территории Казахстана и взрыв баллона - это очевидный факт", - ответил он на вопрос журналиста о возможной версии ракетного удара по самолету, выдвигаемой авторитетными СМИ.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 62 пассажира, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 38 пассажиров, выжили - 29 человек, включая троих детей.

Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева в Азербайджане 26 декабря 2024 года объявлен траур в память о погибших в авиакатастрофе.