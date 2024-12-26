О нас

Прокурор Мангистауской области: Самолет потерпел крушение на территории Казахстана и взрыв баллона это очевидный факт

Прокурор Мангистауской области: Самолет потерпел крушение на территории Казахстана и взрыв баллона это очевидный факт Транспортный прокурор Мангистауской области на брифинге в Астане Абылайбек Ордабаев прокомментировал выдвигаемые версии причин крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" в Актау.
В регионе
26 декабря 2024 г. 20:13
Прокурор Мангистауской области: Самолет потерпел крушение на территории Казахстана и взрыв баллона это очевидный факт

Транспортный прокурор Мангистауской области на брифинге в Астане Абылайбек Ордабаев прокомментировал выдвигаемые версии причин крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" в Актау.

Как передает Report, Ордабаев отметил, что конкретная причина авиакатастрофы выясняется.

"Да с утра много версий. Следствием назначены ряд экспертиз и на данный момент до получения результатов мы не можем что-то сказать. Мы сегодня и следствие никаких версий (о взрывах или птицах) не выдвигает. Самолет потерпел крушение на территории Казахстана и взрыв баллона - это очевидный факт", - ответил он на вопрос журналиста о возможной версии ракетного удара по самолету, выдвигаемой авторитетными СМИ.

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 62 пассажира, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 38 пассажиров, выжили - 29 человек, включая троих детей.

Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева в Азербайджане 26 декабря 2024 года объявлен траур в память о погибших в авиакатастрофе.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Бозумбаев: Россия и Азербайджан не будут допущены к криминалистическому расследованию авиакатастрофы
Бозумбаев: Россия и Азербайджан не будут допущены к криминалистическому расследованию авиакатастрофы
26 декабря 2024 г. 20:03
Вице-министр: Работа с черными ящиками рухнувшего самолета начнется после прибытия экспертов из Бразилии
Вице-министр: Работа с черными ящиками рухнувшего самолета начнется после прибытия экспертов из Бразилии
26 декабря 2024 г. 19:46
Турция возобновила транзит по Босфору
Турция возобновила транзит по Босфору
26 декабря 2024 г. 19:27
Ордабаев: Еще один черный ящик нашли на месте крушения самолета
Ордабаев: Еще один черный ящик нашли на месте крушения самолета
26 декабря 2024 г. 19:10
️Министр транспорта Казахстана раскрыл детали авиакатастрофы в Актау
️Министр транспорта Казахстана раскрыл детали авиакатастрофы в Актау
26 декабря 2024 г. 18:53
Канат Бозумбаев️: Завтра ожидается прибытие в Актау представителей компании Embraer
Канат Бозумбаев️: Завтра ожидается прибытие в Актау представителей компании Embraer
26 декабря 2024 г. 18:38
Лукашенко: Беларусь может разместить на своей территории десятки комплексов Орешник
Лукашенко: Беларусь может разместить на своей территории десятки комплексов "Орешник"
26 декабря 2024 г. 18:22
На саммите ЕАЭС состоялась словесная перепалка Лукашенко и Пашиняна
На саммите ЕАЭС состоялась словесная перепалка Лукашенко и Пашиняна
26 декабря 2024 г. 18:15
Иран получил статус наблюдателя при ЕАЭС
Иран получил статус наблюдателя при ЕАЭС
26 декабря 2024 г. 18:00
Рати Ионатамишвили: Доверие к Human Rights Watch утрачено
Рати Ионатамишвили: Доверие к Human Rights Watch утрачено
26 декабря 2024 г. 17:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi