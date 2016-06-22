Прокурор: Бывший посол Грузии в России покончил с собой

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Бывший посол Грузии в России и основатель телекомпании «Рустави 2», Эроси Кицмаришвили покончил с собой. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сегодня на брифинге заявила прокурор Нино Агламашвили.

По ее словам, в результате следствия, на основе полученных доказательств, был создан видеоматериал, детально отображающий факты смерти Эроси Кицмаришвили, который опубликован на веб-странице прокуратуры.

«В ходе следственных мероприятий были допрошены около 600 лиц, проведено множество экспертиз с участием независимых экпертво, привлеченных членами семьи, адвокатами», -заявила прокурор.

По словам Нино Агламашвили, следствием установило, что 14 июля 2014 года Эроси Кицмаришвили приобрел в магазине «Диана» пистолет системы ЧЗ-75, чем и было совершено самоубийство на второй день после покупки. Труп Эроси Кицмаришивли был найден в салоне его собственного автомобиля друзьями.

"Он покончил с собой, так как с учетом конкретных обстоятельств невозможно, чтобы убийство совершило какое-то другое лицо. Исходя из этого, принято решение о прекращении расследования по этом уголовному делу», — заявила прокурор.

Согласно материалам следствия, у Кицмаришвили был долг в размере 312 тысяч долларов США и 120 тысяч лари (около $54,3 тыс.). Он также заложил свою квартиру в Тбилиси в ипотечный кредит.