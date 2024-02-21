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Прокуратура Армении прокомментировала задержание азербайджанского фитнес-тренера

Прокуратура Армении прокомментировала задержание азербайджанского фитнес-тренера Прокуратура Армении прокомментировала задержание азербайджанского фитнес-тренера Камиля Зейналлы в московском аэропорту Домодедово.
В регионе
21 февраля 2024 г. 12:36
Прокуратура Армении прокомментировала задержание азербайджанского фитнес-тренера

Прокуратура Армении прокомментировала задержание азербайджанского фитнес-тренера Камиля Зейналлы в московском аэропорту Домодедово.

Как передает Report, об этом сообщили армянские СМИ.

"Прокуратура не владеет официальной информацией о задержании в Москве азербайджанца Кямиля Зейналлы по запросу Еревана", - заявили в надзорном ведомстве.

Напомним, что Зейналлы был задержан ночью в аэропорту перед посадкой на рейс Москва-Баку. Он утверждает, что в качестве причины задержания указан запрос со стороны Армении.

В МИД Азербайджана заявили о том, что вопрос с его задержанием находится на контроле посольства Азербайджана в России.

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Версия на английском языке Armenian prosecutor's office comments on detention of Azerbaijani fitness trainer
Версия на азербайджанском языке Ermənistan prokurorluğu Kamil Zeynallının saxlanılmasına münasibət bildirib

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